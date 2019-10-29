У Каліфорнії ще 1,5 млн людей залишаться без світла через лісові пожежі

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Раніше без світла залишилися 940 тисяч осіб

У вівторок, 29 жовтня, у Каліфорнії ще 650 тисяч об'єктів залишаться без світла через бурхливі лісові пожежі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

Повідомляється, що в Каліфорнії без світла залишаться ще 1,5 мільйона чоловік в результаті відключення 650 тисяч об'єктів на території, де комунальна фірма Pacific Gas & Еlectric намагається відновити пошкоджені лісовими пожежами кабелі.

Раніше в компанії повідомляли, що в результаті планового відключення електрики без світла залишаться близько 940 тис. споживачів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що більше 180 тисяч осіб в Каліфорнії були змушені покинути свої будинки через лісові пожежі, посилені вітрами і небезпечно посушливими умовами, які поширилися по всьому штату.

Пожежі почали стрімко поширюватися через сильні пориви вітру, які подекуди можуть досягати до 38 м/с.

Влада штату оголосила надзвичайний стан. Приписи про тимчасове виселення були виписані 200 тисячам людей, які живуть в безпосередній близькості до пожеж. Також повністю евакуювали жителів міст Хілдсберг і Віндзор.

Також РБК-Україна писало, що в Лос-Анджелесі через пожежі евакуювали більше 10 тис. будинків. Пожежа спалахнула і поширилася на території понад 200 гектарів на вкритих чагарниками пагорбах навколо району з одними з найдорожчих будинків міста.