Кадрові питання та ситуація на фронті: деталі засідання фракції "Слуга народу"

Росіяни не планують знову захоплювати Київ. Однак існує загроза наступу в інші північні області.

Ці теми обговорювали на фракції "Слуги народу" повідомляє РБК-Україна з посиланням на одного з нардепів.

Однак основним було кадрове питання. Обговорювались зміни керівництва міністерства оборони, Мінстратпрому, призначення голови СБУ, МВС.

Піднімалось питання плану діяльності чиновників у 2023 році. Мова йде про законотворчі процеси, що стосуються підтримки армії та військових.

"Зі слів керівництва, загрози Києву поки що немає, але є додаткові загрози іншим північним областям задля відволікання сил і засобів зі сходу", - сказано в повідомленні.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Верховна Рада проголосує за відставку міністра оборони Олексія Резнікова на наступному пленарному засіданні найближчим часом. На його місце буде призначено начальника ГУР Міноборони Кирила Буданова.

Також повідомлялося, що Резнікова можуть відправити у відставку найближчим часом, а його місце може посісти керівник ГУР Кирило Буданов.

Нещодавно ЗМІ опублікували розслідування, в якому стверджувалося, що Міноборони нібито закуповує продукти для ЗСУ за завищеними цінами.

У зв'язку з цим було звільнено заступника міністра оборони В'ячеслава Шаповалова та директора департаменту держзакупівель Богдана Хмельницького. Пізніше суд заарештував обох ексчиновників.

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