ua ru
Нд, 05 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Арахамія на фракції підтвердив заміну Резнікова на Буданова, - джерело

Новость на русском →
Неділя 05 лютого 2023 20:35
Арахамія на фракції підтвердив заміну Резнікова на Буданова, - джерело Фото: керівник ГУР Кирило Буданов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Мілан Лєліч, Валерія Поліщук

Верховна Рада проголосує за відставку міністра оборони Олексія Резнікова на наступному пленарному засіданні найближчим часом. На його місце буде призначено начальника ГУР Міноборони Кирила Буданова.

Про це на зборах фракції "Слуга народу" повідомив голова фракції Давид Арахамія, розповіло джерело РБК-Україна.

Також співрозмовник підтвердив інформацію про те, що Василь Малюк буде призначений головою СБУ, а Ігор Клименко - головою МВС.

Водночас джерело повідомило, що Резніков замінить Павла Рябікіна на посаді міністра з питань стратегічних галузей промисловості України.

Раніше повідомлялося, що Резнікова можуть відправити у відставку найближчим часом, а його місце може посісти керівник ГУР Кирило Буданов.

Нещодавно ЗМІ опублікували розслідування, в якому стверджувалося, що Міноборони нібито закуповує продукти для ЗСУ за завищеними цінами.

У зв'язку з цим було звільнено заступника міністра оборони В'ячеслава Шаповалова та директора департаменту держзакупівель Богдана Хмельницького. Пізніше суд заарештував обох ексчиновників.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Олексій Резніков КИрило Буданов
NEWS
В Україні поступово зростає споживання електроенергії, але дефіцит зменшився, - "Укренерго"
В Україні поступово зростає споживання електроенергії, але дефіцит зменшився, - "Укренерго"
DAILY
Затяжна війна? До чого Україна готується навесні і що може зіпсувати плани Путіна
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Затяжна війна? До чого Україна готується навесні і що може зіпсувати плани Путіна