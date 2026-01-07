Кадиров різко відреагував на натяк Зеленського про "венесуельський сценарій"

Глава Чечні Рамзан Кадиров назвав заклик президента України Володимира Зеленського "викрасти його" принизливим і заявив, що це спроба зірвати мирне врегулювання.

Як повідомляє РБК-Україна , про це заявив у своєму Telegram-каналі глава Чечні Рамзан Кадиров.

Так Кадиров прокоментував публікації ЗМІ із цитатами Зеленського про можливу операцію проти нього за аналогією з "венесуельським сценарієм".

У своїй заяві глава Чечні намагався подати ці висловлювання як "негідні" та такі, що нібито не сприяють деескалації, водночас використовуючи образливу риторику на адресу українського президента. Зокрема, Кадиров дозволив собі персональні випади, заявивши, що слова Зеленського є "принизливими" та, на його думку, спрямовані на зрив мирного врегулювання.

"Збережи своє обличчя і не принижуйся. Якби в тобі була хоч краплина чоловічого, ти б зрозумів, наскільки принизливо звучать твої слова і прохання та ці спроби зірвати мирне врегулювання", - написав Кадиров.

Таку реакцію президент Володимир Зеленський викликав тим, що 7 січня заявив, що лише жорсткий і послідовний тиск здатен змусити російське керівництво замислитися над припиненням агресії в Україні.

Так, під час спілкування з журналістами він наголосив, що за наявності політичної волі Вашингтон здатен швидко та ефективно діяти, якщо Україна залишатиметься пріоритетом.

Як приклад Зеленський навів ситуацію з венесуельським диктатором Ніколасом Мадуро, яка показала всьому світу, що США можуть проводити результативні спецоперації. За словами президента, подібні рішучі кроки щодо одного з найближчих соратників Володимира Путіна - Рамзана Кадирова - могли б стати сигналом для Кремля.