"Венесуельський сценарій" з Кадировим може змусити Путіна задуматися, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський вважає, що США мають сильніше тиснути на РФ, щоб та припинила війну. А лідера Чечні Рамзана Кадирова може спіткати доля венесуельського диктатора Ніколаса Мадуро.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Зеленського під час спілкування з журналістами.
"У них є інструменти. Вони вміють. І коли вони дуже хочуть, вони можуть знайти. Головне, щоб Україна була для них пріоритетом. Знайти інструменти, тиснути на Росію", - заявив президент.
Він навів приклад з президентом Венесуели Ніколасом Мадуро.
"От, будь ласка, ось вам приклад з Мадуро. Так, провели операцію. Результат всі бачили, весь світ. Швидко це зробили. Ну, нехай вони зроблять якусь операцію з цим, як його, з Кадирова з цим вбивцею. Може тоді Путін (російський диктатор Володимир Путін - ред.) побачить це і задумається", - сказав Зеленський.
Операція США у Венесуелі
Нагадаємо, 3 січня США провели масштабну спецоперацію у Венесуелі, в ході якої було затримано диктатора країни Ніколаса Мадуро. Американські військові вивезли його до США разом із дружиною Сілією Флорес.
Президент США Дональд Трамп публічно похвалився операцією, назвавши американську армію "найпотужнішою та найдосконалішою у світі".
Як пише The Washington Post, під час захоплення Мадуро не менше 75 осіб загинули від авіаційних ударів та стрілецьких боїв у Каракасі. Жодного американця серед них немає.