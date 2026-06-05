У Кабміні підтвердили чутки щодо початку переговорів про вступ в ЄС

Пріоритети переговорного процесу

За його словами, наразі українська сторона фокусує основні зусилля на офіційному відкритті першого Кластера в межах переговорів про вступ до ЄС.

Очікується, що цей крок відбудеться вже 15 червня.

Попри це, Київ не планує обмежуватися лише першим етапом і веде активну роботу щодо решти п'яти напрямків.

За словами віце-прем'єра, країна має спроможність опрацьовувати всі треки одночасно.

"Україна готова до відкриття всіх шести Кластерів. Нам важливо дотриматись методології і паралельно рухатись з опрацюванням решти п'яти Кластерів", - підкреслив Качка.

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Яким буде формат інтеграції

Як зазначив Качка, остаточний формат подальшого діалогу - чи відбуватиметься рух послідовно від одного блока до іншого, чи європейські партнери погодяться на паралельний розгляд усіх питань - наразі залишається дискусійним.

"Питання у тому, чи ми будемо рухатись послідовно, чи паралельно. Всі рішення будуть ухвалювати держави-члени Європейського Союзу. І ми з ними працюємо", - додав урядовець.