В Кабмине подтвердили слухи о начале переговоров о вступлении в ЕС

Приоритеты переговорного процесса

По его словам, сейчас украинская сторона фокусирует основные усилия на официальном открытии первого Кластера в рамках переговоров о вступлении в ЕС.

Ожидается, что этот шаг состоится уже 15 июня.

Несмотря на это, Киев не планирует ограничиваться только первым этапом и ведет активную работу по остальным пяти направлениям.

По словам вице-премьера, страна имеет возможность обрабатывать все треки одновременно.

"Украина готова к открытию всех шести Кластеров. Нам важно соблюсти методологию и параллельно двигаться с проработкой остальных пяти Кластеров", - подчеркнул Качка.

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Каким будет формат интеграции

Как отметил Качка, окончательный формат дальнейшего диалога - будет ли происходить движение последовательно от одного блока к другому, или европейские партнеры согласятся на параллельное рассмотрение всех вопросов - пока остается дискуссионным.

"Вопрос в том, будем ли мы двигаться последовательно или параллельно. Все решения будут принимать государства-члены Европейского Союза. И мы с ними работаем", - добавил чиновник.