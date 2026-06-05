В Кабмине подтвердили слухи о начале переговоров о вступлении в ЕС

Украина полностью технически готова к открытию всех шести переговорных кластеров с Европейским Союзом и стремится к параллельному продвижению в интеграционном процессе.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил вице-премьер - министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Тарас Качка во время встречи с журналистами.
По его словам, сейчас украинская сторона фокусирует основные усилия на официальном открытии первого Кластера в рамках переговоров о вступлении в ЕС.
Ожидается, что этот шаг состоится уже 15 июня.
Несмотря на это, Киев не планирует ограничиваться только первым этапом и ведет активную работу по остальным пяти направлениям.
По словам вице-премьера, страна имеет возможность обрабатывать все треки одновременно.
"Украина готова к открытию всех шести Кластеров. Нам важно соблюсти методологию и параллельно двигаться с проработкой остальных пяти Кластеров", - подчеркнул Качка.
Как отметил Качка, окончательный формат дальнейшего диалога - будет ли происходить движение последовательно от одного блока к другому, или европейские партнеры согласятся на параллельное рассмотрение всех вопросов - пока остается дискуссионным.
"Вопрос в том, будем ли мы двигаться последовательно или параллельно. Все решения будут принимать государства-члены Европейского Союза. И мы с ними работаем", - добавил чиновник.
Напомним, ранее издание Politico назвало дату важного решения ЕС по Украине, отметив, что исторический шаг планируют сделать уже за считанные дни.
По данным европейских дипломатов, в Венгрии дали понять о готовности снять свои возражения относительно заявки Украины на членство в Европейском Союзе, что позволит открыть первый переговорный кластер во время межправительственной конференции в Люксембурге 15 июня.
Впоследствии стало известно, что в ЕС видят новый прогресс в переговорах по вступлению Украины, благодаря чему Киев может получить мощный импульс уже в июне. Положительная динамика и успешные консультации с Будапештом относительно прав венгерского нацменьшинства позволяют европейской стороне рассмотреть открытие не одного, а сразу двух переговорных кластеров.
Уже 5 июня Украина назвала договоренность с Венгрией, которую выполнят уже в этом году во время конструктивного диалога в рамках евроинтеграционного процесса. Основой для дальнейшей работы остается утвержденный в прошлом году План действий по вопросам национальных меньшинств, который является частью обязательств Киева в рамках первого переговорного Кластера "Основы".