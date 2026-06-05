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Україна назвала домовленість з Угорщиною, яку виконають уже цього року

21:23 05.06.2026 Пт
2 хв
Частину цих зобов'язань Україна планує виконати вже в поточному році
aimg Анастасія Никончук aimg Мілан Лєліч
Україна назвала домовленість з Угорщиною, яку виконають уже цього року Фото: Тарас Качка (Віталій Носач РБК-Україна)
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Київ і Будапешт провели конструктивні переговори з питань національних меншин. Сторони домовилися продовжити роботу в рамках раніше затвердженого плану дій, а частину зобов'язань Україна має намір реалізувати вже цього року.

Як передає РБК-Україна, про це віце-прем'єр-міністр Тарас Качка заявив на зустрічі з журналістами.

Тарас Качка заявив, що переговори з Угорщиною з питань національних меншин відбулися результативно і дали змогу сторонам узгодити подальші кроки співробітництва в рамках євроінтеграційного процесу.

За його словами, основою для подальшої роботи залишається План дій з питань національних меншин, затверджений Україною минулого року.

"Ми мали дуже конструктивний діалог з угорцями. Минулого року ми схвалили План дій щодо національних меншин, які є частиною наших зобов'язань у рамках першого переговорного Кластера "Основи". Тепер Угорщина погодилася рухатися в рамках Плану заходів щодо національних меншин", - зазначив Качка.

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Як зазначив чиновник, угорська сторона погодилася продовжувати взаємодію саме в рамках узгодженого плану.

Качка окремо наголосив, що передбачені заходи стосуються не лише угорської меншини, а всіх національних громад, мови яких мають офіційний статус у державах Європейського союзу.

За його словами, такий підхід відповідає зобов'язанням України перед ЄС і забезпечує рівні умови для всіх національних меншин.

Також віцепрем'єр повідомив, що досягнуті домовленості передбачають поетапне внесення змін до українського законодавства протягом 2026-2027 років. Водночас частину зобов'язань Київ має намір реалізувати вже нинішнього року.

Передусім ідеться про питання, пов'язані зі сферою освіти. Саме освітній блок, за словами Качки, стане одним із перших напрямів, за яким Україна планує виконати узгоджені з Угорщиною кроки в рамках реалізації Плану дій з питань національних меншин.

Нагадуємо, що прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив, що готовий провести зустріч із президентом України Володимиром Зеленським, і позначив передбачувані терміни можливих переговорів.

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