Politico назвало дату важливого рішення ЄС щодо України та Молдови

У ЄС очікують прориву в питанні вступу України, оскільки Угорщина готова переглянути свою позицію щодо початку переговорного процесу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico .

Четверо європейських дипломатів повідомили, що Будапешт дав зрозуміти про готовність зняти свої заперечення щодо заявки України на членство в Європейському Союзі.

Якщо це станеться, Україна та Молдова зможуть перейти до наступного етапу євроінтеграції - відкриття першого переговорного кластера, який є офіційним стартом переговорів про вступ до ЄС.

За словами співрозмовників Politico, відповідне рішення можуть ухвалити під час міжурядової конференції в Люксембурзі 15 червня.

Що змінило позицію Будапешта

Дипломати пов'язують можливий компроміс із нещодавніми переговорами між українськими та угорськими експертами щодо прав угорської меншини в Україні.

Під час зустрічі українська сторона представила пропозиції щодо більшості пунктів із переліку вимог, який раніше висував уряд Віктора Орбана.

За словами одного з дипломатів, схвалення Угорщини не залежить від негайного ухвалення нових законів в Україні, а частину питань можна буде врегулювати в межах подальших консультацій.

Водночас офіційно Будапешт поки не підтвердив зміну позиції.

"Рішення ще не прийнято. Переговори тривають. Угоди досягнуто не було", - заявив угорський чиновник на умовах анонімності.

Коли можуть ухвалити рішення

Очікується, що до кінця тижня посли країн ЄС сформують остаточну позицію щодо відкриття першого переговорного кластера для України та Молдови.

Перед цим Київ має представити оновлені плани реформ та додаткові напрацювання щодо захисту прав національних меншин.

Після цього питання винесуть на міжурядову конференцію в Люксембурзі.

Для відкриття будь-якого переговорного кластера необхідна одностайна підтримка всіх 27 держав-членів Євросоюзу.