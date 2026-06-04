Зеленський зробив оптимістичну заяву щодо вступу в ЄС

Україна повністю виконала свою частину роботи для переходу до наступного етапу інтеграції з Європейським Союзом. Наразі країна очікує від партнерів відкриття перших переговорних кластерів.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його офіційний Telegram -канал.

Графік перемовин та зміни в Угорщині

За словами глави держави, Україна чітко дотрималася визначених термінів у межах підготовки до переговорного процесу.

Позитивні зрушення намітилися, зокрема, після внутрішніх змін у сусідній Угорщині.

"Є прогрес і на напрямку наших перемовин із Євросоюзом щодо членства України. У нас буде дуже чіткий графік можливостей для руху в перемовинах, тим більше після змін в Угорщині", - наголосив Зеленський.

Він додав, що українська сторона розраховує перейти до відкриття кластерів уже в червні цього року. Команда України щодня перебуває на зв'язку з представниками ЄС.

За словами президента, кожна позитивна новина з Брюсселя є надзвичайно важливою для мотивації українського народу, оскільки вона підтверджує правильність обраного шляху та підтримку з боку партнерів.