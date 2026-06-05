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У Кабміні підтвердили чутки щодо початку переговорів про вступ в ЄС

22:40 05.06.2026 Пт
2 хв
Качка назвав можливу дату відкриття першого раунду переговорів
aimg Сергій Козачук
У Кабміні підтвердили чутки щодо початку переговорів про вступ в ЄС Фото: віце-прем'єр - міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка (Getty Images)
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Україна повністю технічно готова до відкриття всіх шести переговорних кластерів із Європейським Союзом і прагне паралельного поступу в інтеграційному процесі.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив віце-прем'єр - міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка під час зустрічі з журналістами.

Пріоритети переговорного процесу

За його словами, наразі українська сторона фокусує основні зусилля на офіційному відкритті першого Кластера в межах переговорів про вступ до ЄС.

Очікується, що цей крок відбудеться вже 15 червня.

Попри це, Київ не планує обмежуватися лише першим етапом і веде активну роботу щодо решти п'яти напрямків.

За словами віце-прем'єра, країна має спроможність опрацьовувати всі треки одночасно.

"Україна готова до відкриття всіх шести Кластерів. Нам важливо дотриматись методології і паралельно рухатись з опрацюванням решти п'яти Кластерів", - підкреслив Качка.

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Яким буде формат інтеграції

Як зазначив Качка, остаточний формат подальшого діалогу - чи відбуватиметься рух послідовно від одного блока до іншого, чи європейські партнери погодяться на паралельний розгляд усіх питань - наразі залишається дискусійним.

"Питання у тому, чи ми будемо рухатись послідовно, чи паралельно. Всі рішення будуть ухвалювати держави-члени Європейського Союзу. І ми з ними працюємо", - додав урядовець.

Що передувало

Нагадаємо, раніше видання Politico назвало дату важливого рішення ЄС щодо України, зазначивши, що історичний крок планують зробити вже за лічені дні.

За даними європейських дипломатів, в Угорщині дали зрозуміти про готовність зняти свої заперечення щодо заявки України на членство в Європейському Союзі, що дозволить відкрити перший переговорний кластер під час міжурядової конференції в Люксембурзі 15 червня.

Згодом стало відомо, що в ЄС бачать новий прогрес у переговорах щодо вступу України, завдяки чому Київ може отримати потужний імпульс уже в червні. Позитивна динаміка та успішні консультації з Будапештом щодо прав угорської нацменшини дозволяють європейській стороні розглянути відкриття не одного, а одразу двох переговорних кластерів.

Вже 5 червня Україна назвала домовленість з Угорщиною, яку виконають уже цього року під час конструктивного діалогу в рамках євроінтеграційного процесу. Основою для подальшої роботи залишається затверджений минулого року План дій з питань національних меншин, який є частиною зобов'язань Києва у рамках першого переговорного Кластера "Основи".

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