ua en ru
Пт, 05 июня Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

В Кабмине подтвердили слухи о начале переговоров о вступлении в ЕС

22:40 05.06.2026 Пт
2 мин
Качка назвал возможную дату открытия первого раунда переговоров
aimg Сергей Козачук
В Кабмине подтвердили слухи о начале переговоров о вступлении в ЕС Фото: вице-премьер - министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Тарас Качка (Getty Images)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Украина полностью технически готова к открытию всех шести переговорных кластеров с Европейским Союзом и стремится к параллельному продвижению в интеграционном процессе.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил вице-премьер - министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Тарас Качка во время встречи с журналистами.

Приоритеты переговорного процесса

По его словам, сейчас украинская сторона фокусирует основные усилия на официальном открытии первого Кластера в рамках переговоров о вступлении в ЕС.

Ожидается, что этот шаг состоится уже 15 июня.

Несмотря на это, Киев не планирует ограничиваться только первым этапом и ведет активную работу по остальным пяти направлениям.

По словам вице-премьера, страна имеет возможность обрабатывать все треки одновременно.

"Украина готова к открытию всех шести Кластеров. Нам важно соблюсти методологию и параллельно двигаться с проработкой остальных пяти Кластеров", - подчеркнул Качка.

Читайте также: Зеленский сделал оптимистичное заявление относительно вступления в ЕС

Каким будет формат интеграции

Как отметил Качка, окончательный формат дальнейшего диалога - будет ли происходить движение последовательно от одного блока к другому, или европейские партнеры согласятся на параллельное рассмотрение всех вопросов - пока остается дискуссионным.

"Вопрос в том, будем ли мы двигаться последовательно или параллельно. Все решения будут принимать государства-члены Европейского Союза. И мы с ними работаем", - добавил чиновник.

Что предшествовало

Напомним, ранее издание Politico назвало дату важного решения ЕС по Украине, отметив, что исторический шаг планируют сделать уже за считанные дни.

По данным европейских дипломатов, в Венгрии дали понять о готовности снять свои возражения относительно заявки Украины на членство в Европейском Союзе, что позволит открыть первый переговорный кластер во время межправительственной конференции в Люксембурге 15 июня.

Впоследствии стало известно, что в ЕС видят новый прогресс в переговорах по вступлению Украины, благодаря чему Киев может получить мощный импульс уже в июне. Положительная динамика и успешные консультации с Будапештом относительно прав венгерского нацменьшинства позволяют европейской стороне рассмотреть открытие не одного, а сразу двух переговорных кластеров.

Уже 5 июня Украина назвала договоренность с Венгрией, которую выполнят уже в этом году во время конструктивного диалога в рамках евроинтеграционного процесса. Основой для дальнейшей работы остается утвержденный в прошлом году План действий по вопросам национальных меньшинств, который является частью обязательств Киева в рамках первого переговорного Кластера "Основы".

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Украина Тарас Качка Вступление в ЕС
Новости
Путин ответил на письмо Зеленского
Путин ответил на письмо Зеленского
Аналитика
Новое государство в Европе? Почему в Молдове заговорили об объединении с Румынией
Виктор ОлифировАналитик, историк Новое государство в Европе? Почему в Молдове заговорили об объединении с Румынией