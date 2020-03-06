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В Минсоцполитики планируют подготовить индексацию пенсий

Новости » Экономика     06.03.2020 - 17:30
В Минсоцполитики планируют подготовить индексацию пенсий
Фото: Министерство социальной политики (РБК-Украина)

Индексацию не провели с 1 марта, но планируют сделать это в течение года

Первоочередная задача, которая сейчас стоит перед Министерством социальной политики Украины, - проведение индексации пенсий. Об этом заявила новый министр социальной политики Марина Лазебная во время первой встречи с коллективом министерства, сообщает пресс-служба ведомства.

По данным пресс-службы, министр поручила срочно подготовить предложения относительно путей повышения социальной защиты людей и активно включаться в коммуникационную работу с регионами.

Напомним, президент Владимир Зеленский во время выступления на внеочередном заседании Верховной рады 4 марта заявил, что правительство Алексея Гончарука не продемонстрировало наличия реального плана повышения пенсий для украинцев. Он напомнил, что индексация пенсий не проведена, программа повышения пенсий не реализована.

Отметим, Алексей Гончарук, занимавший пост премьер-министра, 2 марта заявил, что Кабинет министров готовит решение об индексации пенсий украинцам. Как отметил Гончарук, согласно закону, правительство в течение года должно принять решение относительно индексации пенсий.

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Новости Украины Министерство социальной политикипенсиииндексация зарплат и пенсий
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