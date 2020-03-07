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В Кабміні обіцяють почати індексацію пенсій з 1 квітня

Новини » Економіка     07.03.2020 - 00:03
В Кабміні обіцяють почати індексацію пенсій з 1 квітня
Ілюстративне фото (УНІАН)

Підвищені пенсії отримають 11 млн пенсіонерів

В Кабміні гарантують виплату індексованих пенсій протягом року. Про це повідомила міністр з соціальної політики Марина Лазебна в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" на каналі "Україна", передає кореспондент РБК-Україна.

За її словами, роботу з індексації пенсій в уряді почнуть з 1 квітня поточного року.

"Я хотіла б запевнити наших пенсіонерів. Шановні наші пенсіонери. Близько 11 мільйонів пенсіонерів в цьому році обов’язково отримають індексовані пенсії. Це підвищення відбудеться протягом року. Ми розпочинаємо цю роботу вже з 1 квітня", - заявила Лазебна.

Нагадаємо, новий міністр соціальної політики Марина Лазебна заявила, що першочергове завдання, яке зараз стоїть перед Міністерством соціальної політики України, - проведення індексації пенсій.

РБК-Україна писало, що новопризначений прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Кабінет міністрів України проведе індексацію пенсій в цьому році.

Відповідно до державного бюджету України, прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність (мінімальна пенсія) зросте у 2020 році на 8% - з 1638 грн. до 1769 грн.

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