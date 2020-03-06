Украинцам пообещали индексацию пенсий в этом году

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Шмыгаль пообещал, что правительство найдет для этого средства в бюджете

Кабинет министров Украины проведет индексацию пенсий в этом году. Об этом в эфире программы "Право на власть" заявил новоназначенный премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает РБК-Украина.

По его словам, правительство найдет для этого средства в бюджете.

"Это этический вопрос перед людьми, которые своим трудовым жизнью заслужили свои пенсии. Мы, конечно, будем проводить индексацию пенсий в этом году, для этого надо посмотреть, чем мы обладаем в бюджете, и мы это начали делать уже сегодня", - сказал Шмыгаль.

Напомним, премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что Кабинет министров готовит решение об индексации пенсий украинцам. Как отметил Гончарук, согласно закону, правительство в течение года должно принять решение относительно индексации пенсий.

Отметим, основным источником пенсионного дохода для 11,3 млн пенсионеров (из которых 63% составляют женщины) является государственная солидарная пенсионная система, администрирование которого осуществляет Пенсионный фонд Украины (ПФУ). По состоянию на 1 января 2020 года средняя пенсия составляла 3082,98 грн.

Согласно государственному бюджету Украины, прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность (минимальная пенсия) возрастет в 2020 году на 8% - с 1638 грн. до 1769 грн.