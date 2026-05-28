Кабмін виділив ще майже 11 млрд гривень на закупівлю та виробництво зброї

Нагадаємо, Україна послідовно переходить від закупівлі озброєнь до створення власної високотехнологічної зброї. Акцент - на дронах та ракетах.

Зокрема, раніше ми повідомляли, що Україна вже виробляє по три ракети "Фламінго" на добу, а після переходу на власний двигун темпи випуску зростуть відповідно до замовлень.

Також Україна створила власну керовану авіаційну бомбу. Вона вже готова до бойового застосування.

Нещодавно Україна та Німеччина запустили спільну програму Brave Germany - для розвитку оборонних технологій та підтримки військових стартапів.

Окрім того, Україна запустила експорт зброї та вже погодила всі деталі на рівні державних інституцій.

28 квітня президент України Володимир Зеленський після наради щодо експорту озброєння заявив, що Україна готова відкривати експорт зброї та запропонувала партнерам новий формат співпраці - Drone Deals.

За його словами, за окремими видами озброєння профіцит українських виробничих потужностей уже сягає 50%.

Згодом Зеленський повідомив, що близько 20 країн уже зацікавилися форматом Drone Deals.

Чотири відповідні угоди вже підписані, а перші контракти готуються до реалізації.