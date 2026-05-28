Кабмин выделил еще почти 11 млрд гривен на закупку и производство оружия

Напомним, Украина последовательно переходит от закупки вооружений к созданию собственного высокотехнологичного оружия. Акцент - на дронах и ракетах.

В частности, ранее мы сообщали, что Украина уже производит по три ракеты "Фламинго" в сутки, а после перехода на собственный двигатель темпы выпуска возрастут в соответствии с заказами.

Также Украина создала собственную управляемую авиационную бомбу. Она уже готова к боевому применению.

Недавно Украина и Германия запустили совместную программу Brave Germany - для развития оборонных технологий и поддержки военных стартапов.

Кроме того, Украина запустила экспорт оружия и уже согласовала все детали на уровне государственных институтов.

28 апреля президент Украины Владимир Зеленский после совещания по экспорту вооружения заявил, что Украина готова открывать экспорт оружия и предложила партнерам новый формат сотрудничества - Drone Deals.

По его словам, по отдельным видам вооружения профицит украинских производственных мощностей уже достигает 50%.

Впоследствии Зеленский сообщил, что около 20 стран уже заинтересовались форматом Drone Deals.

Четыре соответствующих соглашения уже подписаны, а первые контракты готовятся к реализации.