Кабмин уволил главу "Укрзализныци", а Киев может оказаться в "красной" зоне карантина: новости за 17 марта

В ближайшие дни Киев может оказаться в "красной" зоне карантина, Кабмин уволил главу "Укрзализныци", президент США Джо Байден назвал российского лидера Владимира Путина убийцей. Подробнее о том, что произошло в среду, 17 марта, - в материале РБК-Украина

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Кабмин уволил главу "Укрзализныци", несмотря на запущенный процесс реформирования компании

Кабинет министров согласовал досрочное прекращение полномочий главы правления "Укрзализныци" Владимира Жмака. Обязанности главы возложили на Ивана Юрика.

Как известно, "Укрзализныця" в рамках реформирования структуры компаний заявила о создании отдельной бизнес-вертикали грузовых перевозок, используя опыт развития стран мира. Соответствующее решение поддержало Министерство инфраструктуры.

"Эксперт ЛДНР" снова появилась в ТКГ. Украинская делегация покинула сегодняшнее заседание

Украинская делегация снова прервала заседание политической подгруппы Трехсторонней контактной группы 17 марта. На заседании опять появилась так называемая "эксперт ЛДНР", на выведении из переговоров которой настаивает Украина.

Как рассказал представитель украинской делегации Сергей Гармаш, на встрече политической группы опять появилась Майя Пирогова, поэтому украинская делегация отказалась принимать участие в переговорах.

Определили как "вражескую цель": появился окончательный отчет Ирана о катастрофе самолета МАУ

Иранский орган гражданской авиации обнародовал окончательный отчет о сбитии украинского пассажирского самолета в январе 2020 года. Причиной катастрофы названа ошибка оператора противовоздушной обороны, который определил самолет как "вражескую цель".

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба раскритиковал отчет Ирана. Он обвинил Иран в сокрытии истинных причин уничтожения украинского самолета.

Дело о злоупотреблениях в ОАСК: расследование завершено

Правоохранители завершили досудебное расследование относительно возможных злоупотреблений судьями Окружного административного суда Киева. Национальное антикоррупционное бюро открыло засекреченные материалы этого дела.

Фигурантами дела являются 11 человек, среди них глава ОАСК Павел Вовк, два его заместителя, судьи ОАСК и глава Государственной судебной администрации Украины. Следствие считает, что они планировали захват государственной власти.

Байден назвал Путина убийцей и заявил, что тот заплатит за вмешательство в выборы

Президент США Джо Байден считает российского лидера Владимира Путина убийцей. Он также заявил, что тот заплатит за вмешательство России в американские выборы. Об этом он заявил в интервью ABC News.

Сообщается, что Байден пригрозил Путину последствиями на фоне отчета разведки США о том, что российский президент причастен к масштабной кампании по очернению Байдена перед выборами. По его словам, в ходе телефонного разговора он предупредил Путина о последствиях.

В Украине значительно возросли штрафы за нарушения ПДД для водителей и пешеходов

В Украине вступили в силу новые штрафы за нарушение правил дорожного движения. Штрафные санкции будут применяться как к водителям, так и к пешеходам и велосипедистам.

Соответствующий закон был опубликован в издании "Голос Украины".

Билл Гейтс сделал еще одно заявление о напасти, которая может погубить мир

Билл Гейтс высказался о глобальной катастрофе, которая медленно, но уверено меняет наш мир, и может привести к губительным последствиям. Речь идет об изменениях климата, которые необратимы, но нам нужно к ним приспосабливаться.

По словам миллиардера и филантропа, сейчас важнейшей задачей является смягчение последствий от изменения климата и адаптация к жизни в новых реалиях.

В Украину вернутся снег и морозы: синоптики показали карты погоды

Погода в Украине принесет снег, мокрый снег, дожди и ночные морозы. Такой будет метеоситуация до конца рабочей недели. Об этом сообщили синоптики Украинского гидрометцентра.

Ранее синоптик Наталка Диденко также предупредила украинцев о затяжном похолодании, которое точно будет до конца нынешней недели.