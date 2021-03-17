Определили как "вражескую цель": появился окончательный отчет Ирана о катастрофе самолета МАУ

Иранский орган гражданской авиации обнародовал окончательный отчет о сбитии украинского пассажирского самолета в январе 2020 года. Причиной катастрофы названа ошибка оператора противовоздушной обороны, который определил самолет как "вражескую цель".

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на сайт иранского ведомства.

"Самолет был признан враждебной целью из-за ошибки оператора ПВО...вблизи Тегерана, и в него были выпущены две ракеты", - говорится в отчете.

Напомним, катастрофа произошла 7 января 2020 года. Самолет Международных авиалиний Украины сбили военные Корпуса стражей Исламской революции (КСИР), когда тот вылетал из аэропорта Тегерана. В результате погибли 176 человек, в частности, украинский экипаж.

Украина хочет без суда решить ситуацию с Ираном с МАУ, но на это может уйти до 5 лет.

Отметим, украинская сторона уверена, что Иран в деле о катастрофе МАУ только прикрывается государственной тайной.

В феврале 2021 года военная прокуратура Ирана завершила расследование катастрофы самолета МАУ ("Международные авиалинии Украины"). На сегодня готовится обвинительный акт, дело в ближайшее время передадут в суд.

Иранское следствие обвиняет десять человек в причастности к катастрофе МАУ, среди них - высшие военные командиры. Под стражей находится один человек.