Циничная попытка скрыть истинные причины катастрофы МАУ: Кулеба раскритиковал отчет Ирана

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба раскритиковал окончательный отчет Ирана по катастрофе самолета МАУ в январе 2020 года. Кулеба обвинил Иран в сокрытии истинных причин уничтожения украинского самолета.

Об этом говорится на странице МИД в Facebook .

Как рассказал министр, Украина направляла Ирану более 90 страниц замечаний и предложений к проекту этого отчета и настаивала, чтобы Тегеран приобщил их к финальному документу.

"Но то, что мы сегодня видим в опубликованном отчете, не что иное, как циничная попытка скрыть истинные причины уничтожения нашего самолета. Анализ документа показывает, что Иран провел расследование с многочисленными нарушениями международных стандартов", - подчеркнул он.

Кулеба констатировал, что расследование, которое проводил Иран, было предвзятым, представленные доказательства выборочными, а выводы - обманчивыми.

"Документ не открывает всех обстоятельств, не раскрывает первопричины трагедии и цепочку действий, которые к ней привели. Это не отчет - это сборник манипуляций, цель которой не выяснить истину, а оправдать Иран. Иран не нашел сил, чтобы признать свою ответственность", - заявил министр.

Глава МИД пообещал, что Украина вместе с международными партнерами будет добиваться наказания Ирана за это преступление всеми возможными способами.