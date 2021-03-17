Украину затянет холодом с мокрым снегом и порывистым ветром: где будет ужасная погода

Погода в Украине будет холодной, ветреной и с периодическими осадками в виде дождя или снега до конца недели.

Об этом рассказали синоптики Наталка Диденко , а в Украинском гидрометцентре показали карты погоды.

"Четверг, как собственно, и пятница, и суббота с воскресеньем ближайшие, будут холодными и влажными", - пишет Наталка Диденко.

18 марта днем ожидаются показатели +2+5 градусов, а на Юге, в Приазовье и на Днепропетровщине +4+9 градусов.

Ветер в Украине завтра будет порывистым и задует с северо-запада.

В четверг ожидаются периодические осадки практически повсеместно, в Украине местами дождь и мокрый снег.

В Киеве 18-го марта будет облачная влажная холодная погода, днем около +3+4 градусов.

В Украинском гидрометцентре поделились также картами погоды на четверг, 18 марта. Судя по ним, завтра нас ждет холодный, пасмурный день, местами - с мокрым снегом. На Юге и Востоке - дожди, на Западе и Севере - снег, а в других областях дожди с мокрым снегом.

Погода в Украине 18 марта (скрин: meteo.gov.ua)