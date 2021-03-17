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В Украину вернутся снег и морозы: синоптики показали карты погоды

Новина українською → Среда 17 марта 2021 20:56
В Украину вернутся снег и морозы: синоптики показали карты погоды Погода в Украине принесет снег и морозы (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

Погода в Украине принесет снег, мокрый снег, дожди и ночные морозы. Такой будет метеоситуация до конца рабочей недели.

Об этом сообщили синоптики Украинского гидрометцентра.

Ночные морозы до -5 градусов ожидаются в стране уже в пятницу, 19 марта. В четверг 18 марта ночь будет с небольшими заморозками (от -1 до +4 градусов).

Днем +2+6, на Юге +4+8 градусов. На Западе, Севере и в Центре дождь с мокрым снегом (кроме Закарпатья). А на Юге и Востоке ожидаются дожди.

В Киеве завтра дождь с мокрым снегом, днем +3+5, ночью 0... +2 градуса.

В Украину вернутся снег и морозы: синоптики показали карты погоды

Погода в Украине 18 марта (скрин: meteo.gov.ua)

В пятницу, 19 марта, дневная температура не изменится, а вот ночью морозы от -1 до -5 градусов ожидаются в западных областях. На Севере и в Центре -1... +1, а на Юге и Востоке ночью от 0 до +4 градусов.

Дожди с мокрым снегом ожидаются в южном и восточном регионе, а на Севере и Западе будет снег.

В Киеве в пятницу +3+5 градусов, ночью от -1 до +1, ожидается снег.

В Украину вернутся снег и морозы: синоптики показали карты погоды

Погода в Украине 19 марта (скрин: meteo.gov.ua)

Ранее синоптик Наталка Диденко также предупредила украинцев о затяжном похолодании, которое точно будет до конца нынешней недели.

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