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Дело о злоупотреблениях в ОАСК: расследование завершено

Новина українською → Киев, Среда 17 марта 2021 22:29
Дело о злоупотреблениях в ОАСК: расследование завершено Фото: ОАСК (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Правоохранители завершили досудебное расследование относительно возможных злоупотреблений судьями Окружного административного суда Киева. Национальное антикоррупционное бюро открыло засекреченные материалы этого дела.

Об этом говорится на сайте НАБУ.

"Расследование указанных фактов детективы НАБУ осуществляли с июля 2020 года, после передачи материалов дела от СБУ", - отметили в НАБУ.

Фигурантами дела, как рассказали в НАБУ, являются 11 человек, среди них глава ОАСК Павел Вовк, два его заместителя, судьи ОАСК и глава Государственной судебной администрации Украины. Следствие считает, что они планировали захват государственной власти.

Захватить государственную власть, по версии следствия, фигуранты планировали путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей Украины, Высшим советом правосудия и создания искусственных препятствий в их работе.

Следствие установило, что фигуранты принимали заказные решения в собственных интересах и в интересах политических элит и бизнес-кругов, а также влияли на другие органы власти, в частности, на должностных лиц НАПК, Конституционный суд, Верховный суд, министерства и правоохранительные органы.

Напомним, в июле прошлого года НАБУ сообщило о подозрении главе ОАСК Павлу Вовку, его заместителю, пяти судьям ОАСК и руководителю ГСА Зиновию Холоднюку. Детективы НАБУ заявили, что руководство ОАСК планировало захват власти в стране.

Глава ОАСК до сих пор находится на свободе, поскольку суд не может принять решение об избрании ему меры пресечения. В понедельник Вовк снова не явился в суд, поэтому рассмотрение дела решили приостановить до его розыска.

Добавим, в феврале президент Владимир Зеленский анонсировал сокращение полномочий ОАСК.

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