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Киев может оказаться в "красной" зоне максимум через неделю, - Кличко

Новина українською → Киев, Среда 17 марта 2021 12:36
Киев может оказаться в "красной" зоне максимум через неделю, - Кличко Фото: Виталий Кличко (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

В Киеве наблюдается сложная ситуация с коронавирусом. Максимум через неделю столица может оказаться в "красной" зоне карантина.

Об этом в эфире "Украина 24" заявил мэр Киева Виталий Кличко.

Отвечая на вопрос, когда Киев окажется в "красной" зоне карантина, если сейчас не усилить ограничения, мэр столицы ответил: "Я думаю, время идет на дни. Максимум через неделю".

Кличко добавил, что динамика распространения COVID стала угрожающей. Сейчас столичная власть рассматривает различные варианты усиления карантина.

"Но карантинные ограничения может вводить исключительно центральное правительство", - добавил Кличко.

Отметим, в Украине с 24 февраля действует адаптивный карантин. Все регионы разделены на четыре зоны - "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную". Базовой является "желтая" зона карантина, "оранжевая" - зона риска, "красная" - введение в регионе жесткого карантина.

Напомним, вчера Кличко обратился к Кабинету министров с просьбой ужесточить ограничения в "оранжевой" зоне карантина.

При этом в Кабмине напомнили мэрам городов о возможности самостоятельно ужесточать карантин.

Однако глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан объяснил, что согласно новому постановлению правительства, разрешено усиливать лишь некоторые меры контроля.

Также Рубан заявил, что в Киеве необходимо, в частности, ввести дополнительные ограничения на проведение спортивных и массовых мероприятий. А этого местная власть сделать, по его словам, не может.

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