ua ru
Вт, 02 августа News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Кабмин утвердил новые условия реструктуризации долгов "Нафтогаза"

Новина українською →
Украина, Вторник 02 августа 2022 10:33
Кабмин утвердил новые условия реструктуризации долгов "Нафтогаза" Фото: "Нафтогаз" предложит кредиторам новые условия реструктуризации долгов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров Украины утвердил новые условия реструктуризации долгов НАК "Нафтогаз Украины" перед кредиторами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на распоряжение от 1 августа 2022 г. № 670-р.

Документом дается согласие на соглашения с Kondor Finance plc на сумму, превышающую 3 млрд гривен, по изменения к кредитным договорам от 17 июля 2019 г. и от 6 ноября 2019 г. путем заключения дополнительных договоров и/или изложения указанных договоров в новой редакции.

В то же время новые условия не публикуются.

Ранее РБК-Украина сообщало, что условия будут совпадать с теми, которые кредиторам предложил Минфин и будут предлагать госкомпании. В частности, сроки выплат "тела" по всем трем выпускам бумаг будут перенесены на два года. И фактически переговорный процесс будет начат заново.

Напомним, Украина попросила двухлетнюю отсрочку на выплату внешних долгов. Конечная дата погашения облигаций откладывается на срок в 24 месяца с соответствующей конечной даты погашения облигаций. Западные правительства-кредиторы "Большой семерки" заявили, что приостановят обслуживание долга Киева с 1 августа до конца 2023 года. При этом они допустили отсрочку еще на один год.

В то же время "Нафтогаз" не смог договориться о реструктуризации долга и объявил дефолт. Компания не погасила кредит и проценты - всего 393 млн долларов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Кабинет Министров Украины Нафтогаз Украины
NEWS
Пелоси может посетить Тайвань уже сегодня: что известно
Пелоси может посетить Тайвань уже сегодня: что известно
DAILY
Чего Украина хочет и реально может добиться на фронте до зимы
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Чего Украина хочет и реально может добиться на фронте до зимы