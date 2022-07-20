Украина попросила двухлетнюю отсрочку на выплату внешних долгов: детали решения Кабмина

Кабинет министров Украины одобрил постановление о двухлетней отсрочке на выплату внешних долгов. Реструктуризация произойдет только в случае одобрительного решения кредиторов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление от 19 июля 2022 г. № 805 .

Решение правительства вступит в силу только в случае согласования держателями облигаций изменений, предусмотренных документом. В случае несогласования держателями облигаций, государственный долг будет обслуживаться и погашаться в соответствии с условиями выпуска облигаций.

Согласно документу, конечная дата погашения облигаций откладывается на срок в 24 месяца с соответствующей конечной даты погашения облигаций.

В течение действия отсрочки, процентный доход по облигациям продолжает начисляться по ставкам, предусмотренным в условиях выпуска соответствующих облигаций. Кроме того, на сумму начисленного основного процентного дохода начисляется дополнительный процентный доход по ставкам, которые предусмотрены в условиях выпуска соответствующих облигаций (дополнительный процентный доход).