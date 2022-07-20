Украина попросила двухлетнюю отсрочку на выплату внешних долгов: детали решения Кабмина
Кабинет министров Украины одобрил постановление о двухлетней отсрочке на выплату внешних долгов. Реструктуризация произойдет только в случае одобрительного решения кредиторов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление от 19 июля 2022 г. № 805.
Решение правительства вступит в силу только в случае согласования держателями облигаций изменений, предусмотренных документом. В случае несогласования держателями облигаций, государственный долг будет обслуживаться и погашаться в соответствии с условиями выпуска облигаций.
Согласно документу, конечная дата погашения облигаций откладывается на срок в 24 месяца с соответствующей конечной даты погашения облигаций.
В течение действия отсрочки, процентный доход по облигациям продолжает начисляться по ставкам, предусмотренным в условиях выпуска соответствующих облигаций. Кроме того, на сумму начисленного основного процентного дохода начисляется дополнительный процентный доход по ставкам, которые предусмотрены в условиях выпуска соответствующих облигаций (дополнительный процентный доход).
Напомним, советник президента по экономическим вопросам Олег Устенко заявил, что Украина должна поставить на паузу все выплаты по внешним долгам. Отсрочка должна составить два года.
Ранее "Нафтогаз" обратился к кредиторам с просьбой отсрочить выплату долгов на 2 года.
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