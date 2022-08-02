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Кабмін затвердив нові умови реструктуризації боргів "Нафтогазу"

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Україна, Вівторок 02 серпня 2022 10:33
Кабмін затвердив нові умови реструктуризації боргів "Нафтогазу" Фото: "Нафтогаз" запропонує кредиторам нові умови реструктуризації боргів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів України затвердив нові умови реструктуризації боргів НАК "Нафтогаз України" перед кредиторами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розпорядження від 1 серпня 2022 р. № 670-р.

Документом дається згода на здійснення правочинів з Kondor Finance plc на суму, що перевищує 3 млрд гривень, стосовно змін до кредитних договорів від 17 липня 2019 р. та від 6 листопада 2019 р. шляхом укладення додаткових договорів та/або викладення зазначених договорів у новій редакції.

Водночас нові умови не публікуються.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що умови будуть збігатися з тими, які кредиторам запропонував Мінфін і пропонуватимуть держкомпанії. Зокрема, терміни виплат "тіла" за всіма трьома випусками паперів будуть перенесені на два роки. І фактично переговорний процес буде розпочато заново.

Нагадаємо, Україна попросила дворічну відстрочку на виплату зовнішніх боргів. Кінцева дата погашення облігацій відкладається на строк у 24 місяці з відповідної кінцевої дати погашення облігацій. Західні уряди-кредитори "Великої сімки" заявили, що призупинять обслуговування боргу Києва з 1 серпня до кінця 2023 року. При цьому вони допустили відстрочку ще на один рік.

Водночас "Нафтогаз" не зміг домовитися щодо реструктуризації боргу і оголосив дефолт. Компанія не погасила кредит і відсотки - всього 393 млн доларів.

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Кабінет Міністрів України Нафтогаз України
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