Западные кредиторы согласились отсрочить погашение долгов Украины

Западные правительства-кредиторы заявили, что приостановят обслуживание долга Киева с 1 августа до конца 2023 года. При этом они допустили отсрочку еще на один год.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegraph.

Группа, в которую входят Канада, Франция, Германия, Япония, Великобритания и США, также призвала держателей облигаций согласиться на просьбу Киева о двухлетней отсрочке выплаты долга. Напомним, Украина попросила двухлетнюю отсрочку на выплату внешних долгов. Реструктуризация произойдет только в случае одобрительного решения кредиторов. Согласно постановлению Кабмина, конечная дата погашения облигаций откладывается на срок в 24 месяца с соответствующей конечной даты погашения облигаций.