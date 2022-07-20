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Западные кредиторы согласились отсрочить погашение долгов Украины

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Украина, Среда 20 июля 2022 15:34
Западные кредиторы согласились отсрочить погашение долгов Украины Фото: кредиторы отсрочили выплату долгов Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Западные правительства-кредиторы заявили, что приостановят обслуживание долга Киева с 1 августа до конца 2023 года. При этом они допустили отсрочку еще на один год.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegraph.

Группа, в которую входят Канада, Франция, Германия, Япония, Великобритания и США, также призвала держателей облигаций согласиться на просьбу Киева о двухлетней отсрочке выплаты долга.

Напомним, Украина попросила двухлетнюю отсрочку на выплату внешних долгов. Реструктуризация произойдет только в случае одобрительного решения кредиторов.

Согласно постановлению Кабмина, конечная дата погашения облигаций откладывается на срок в 24 месяца с соответствующей конечной даты погашения облигаций.

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