Западные кредиторы согласились отсрочить погашение долгов Украины
Западные правительства-кредиторы заявили, что приостановят обслуживание долга Киева с 1 августа до конца 2023 года. При этом они допустили отсрочку еще на один год.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegraph.
Группа, в которую входят Канада, Франция, Германия, Япония, Великобритания и США, также призвала держателей облигаций согласиться на просьбу Киева о двухлетней отсрочке выплаты долга.
Напомним, Украина попросила двухлетнюю отсрочку на выплату внешних долгов. Реструктуризация произойдет только в случае одобрительного решения кредиторов.
Согласно постановлению Кабмина, конечная дата погашения облигаций откладывается на срок в 24 месяца с соответствующей конечной даты погашения облигаций.
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