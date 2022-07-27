"Нафтогаз" подаст в Кабмин новые условия реструктуризации долга

НАК "Нафтогаз Украины" в ближайшие дни подаст в Кабмин новые условия реструктуризации долга перед кредиторами. В них будет учтена позиция правительства.

Об этом говорится в материале РБК-Украина, " Нафтогаз" вошел в дефолт. Компания не заплатила долг и обвинила в этом Кабмин ".

Изданию удалось уточнить, что условия будут совпадать с теми, которые кредиторам предложил Минфин и будут предлагать госкомпании. В частности, сроки выплат "тела" по всем трем выпускам бумаг будут перенесены на два года. И фактически переговорный процесс будет начат заново.

По информации издания, ни в Кабмине, ни в Офисе президента изначально не поддерживали идею выплаты долга НАК, учитывая ситуацию с импортом газа и нехваткой денег на подготовку к зимнему периоду.

"Сейчас не время выплачивать такие крупные суммы. Но в Кабмине сложилось впечатление, что Витренко сильно хотел выплатить долг, и был не очень заинтересован в соглашении (о реструктуризации, - ред.)", - сказал информированный собеседник РБК-Украина.