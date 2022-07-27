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"Нафтогаз" подаст в Кабмин новые условия реструктуризации долга

Новина українською →
Украина, Среда 27 июля 2022 15:02
"Нафтогаз" подаст в Кабмин новые условия реструктуризации долга Фото: "Нафтогаз" подаст в Кабмин новые условия реструктуризации (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юрий Дощатов, Александр Белоус

НАК "Нафтогаз Украины" в ближайшие дни подаст в Кабмин новые условия реструктуризации долга перед кредиторами. В них будет учтена позиция правительства.

Об этом говорится в материале РБК-Украина, "Нафтогаз" вошел в дефолт. Компания не заплатила долг и обвинила в этом Кабмин".

Изданию удалось уточнить, что условия будут совпадать с теми, которые кредиторам предложил Минфин и будут предлагать госкомпании. В частности, сроки выплат "тела" по всем трем выпускам бумаг будут перенесены на два года. И фактически переговорный процесс будет начат заново.

По информации издания, ни в Кабмине, ни в Офисе президента изначально не поддерживали идею выплаты долга НАК, учитывая ситуацию с импортом газа и нехваткой денег на подготовку к зимнему периоду.

"Сейчас не время выплачивать такие крупные суммы. Но в Кабмине сложилось впечатление, что Витренко сильно хотел выплатить долг, и был не очень заинтересован в соглашении (о реструктуризации, - ред.)", - сказал информированный собеседник РБК-Украина.

Как сообщало РБК-Украина, правительство поручило НАК "Нафтогаз Украины" безотлагательно начать второй раунд переговоров с инвесторами по реструктуризации долга. Основа условий второго раунда - аналогичный процесс, успешно начатый Министерством финансов.

Напомним, "Нафтогаз Украины" 26 июля объявил дефолт по еврооблигациям. Компания не погасила кредит и проценты - всего 393 млн долларов.

До этого кредиторы отказались от предложения "Нафтогаза" реструктуризировать долг, пожелав получить деньги.

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