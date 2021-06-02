Украина утвердила безвизовое соглашение с Перу

Украинцы смогут находиться в стране до 90 дней без виз. В то же время, граждане Украины имеют возможность находиться в Перу с туристической целью до 183 дней в год.

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Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в Twitter сообщил, что Украина расширит безвизовых из Перу на все типы путешествий. В частности, бизнес, обучение, культурный обмен, поездки СМИ, а также позволит безвизовый въезд для граждан Перу.

"Увеличиваем свободу путешествий для украинских и открываем Украину миру", - заявил он.