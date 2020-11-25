Украина подписала соглашение о безвизе с еще одной карибской страной

Фото: Вадим Пристайко и Ценио Люис (twitter.com/VPrystaiko)

Украина сегодня подписала с Сент-Винсентом и Гренадинами соглашение об установлении безвизового режима между странами. Соглашение было подписано украинским послом Вадимом Пристайком и верховным комиссаром Сент-Винсента и Гренадин в Британии Ценио Люисом.

Об этом украинский дипломат сообщил у себя в Twitter.

"Сегодня вместе с верховным комиссаром Сент-Винсента и Гренадин в Великобритании мы запустили безвизовый режим. Шаг за шагом и все страны Содружества станут безвизовыми для украинцев", - заявил Пристайко.

Украинский посол напомнил, что дипломатические отношения между Украиной и Сент-Винсентом и Гренадинами были установлены лишь в 2019 году, поэтому эта сделка, по его мнению, является быстрой дипломатической победой.

Сент-Винсент и Гренадины - это независимое государство в Карибском море, бывшая колония Великобритании. Сейчас входит в Британское Содружество наций. После ряда неудач в ведении сельского хозяйства, связанных со стихийными бедствиями, руководство государства решило развивать туризм.

Отметим, соглашение о безвизовом режиме с Сент-Винсентом и Гренадинами была согласована украинским правительством в начале октября 2020 года.

Напомним, в этом году Кабинет министров утвердил соглашение об отмене визовых требований с Гренадой.

Кроме того, в июле 2020 года Украина ввела безвизовый режим с шестью странами.