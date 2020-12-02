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Украина хочет в ближайшее время заключить безвиз с Коста-Рикой, - МИД

Среда 02 декабря 2020 12:30
Украина хочет в ближайшее время заключить безвиз с Коста-Рикой, - МИД
Фото: МИД Украины (РБК-Украина)
Автор: Андрей Козловский

Украина заинтересована в скорейшем заключении двустороннего соглашения о безвизовых поездках граждан с Коста-Рикой. Также украинская сторона планирует сотрудничество и в других направлениях.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел.

Как сообщается, во время политических консультаций между министерствами иностранных дел Украины и Республики Коста-Рика на уровне директоров профильных департаментов, стороны обсудили шаги по дальнейшей активизации двустороннего сотрудничества в политической, торговой и экономической сферах.

"Украинская сторона выразила надежду на скорейшее заключение двустороннего соглашения о безвизовых поездках граждан", - сообщили в МИД.

Директор Третьего территориального департамента МИД Украины Игорь Прокопчук проинформировал о заинтересованности Украины в строительстве и модернизации гидроэлектростанций на территории Коста-Рики.

Отдельно делегации обсудили перспективы сотрудничества между двумя странами в области фармацевтики.

Напомним, Украина 25 ноября подписала с Сент-Винсентом и Гренадинами соглашение об установлении безвизового режима между странами. Соглашение было подписано украинским послом Вадимом Пристайком и верховным комиссаром Сент-Винсента и Гренадин в Британии Ценио Люисом.

Кроме того, в июле 2020 года Украина ввела безвизовый режим с шестью странами.

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