Украина вводит безвиз еще с 6 странами

Безвиз из странами начнется с 1 августа
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании безвизового режима для граждан Австралии, Новой Зеландии и стран Аравийского полуострова.
Указ вступает в силу в день своего опубликования.
Соответствующий указ опубликован на сайте Офиса президента.
Речь идет о "гражданах Австралии, Новой Зеландии, Королевства Бахрейн, Государства Кувейт, Султаната Оман, Королевство Саудовская Аравия, если срок их пребывания в Украине не превышает 90 дней в течение 180 дней".
Безвиз с этими странами начнется с 1 августа.
Напомним, ранее Украина и Гренада подписали соглашение об отмене визовых требований.
Кроме того, Зеленский призвал ускорить подписание безвиза с Канадой.
Также РБК-Украина сообщало, что в апреле вступил в силу безвиз между Украиной и Эквадором.