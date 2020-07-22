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Украина вводит безвиз еще с 6 странами

Киев, Среда 22 июля 2020 11:52
Украина вводит безвиз еще с 6 странами
Фото: Украина вводит безвиз еще с 6 странами (pixabay)
Автор: Андрей Козловский

Безвиз из странами начнется с 1 августа

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании безвизового режима для граждан Австралии, Новой Зеландии и стран Аравийского полуострова.
Указ вступает в силу в день своего опубликования.

Соответствующий указ опубликован на сайте Офиса президента.

Речь идет о "гражданах Австралии, Новой Зеландии, Королевства Бахрейн, Государства Кувейт, Султаната Оман, Королевство Саудовская Аравия, если срок их пребывания в Украине не превышает 90 дней в течение 180 дней".

Безвиз с этими странами начнется с 1 августа.

Напомним, ранее Украина и Гренада подписали соглашение об отмене визовых требований.

Кроме того, Зеленский призвал ускорить подписание безвиза с Канадой.

Также РБК-Украина сообщало, что в апреле вступил в силу безвиз между Украиной и Эквадором.

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