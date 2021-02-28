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Для украинцев с марта начнут действовать два новых безвиза

Новина українською → Киев, Воскресенье 28 февраля 2021 14:02
Для украинцев с марта начнут действовать два новых безвиза Фото: загранпаспорт Украины (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

Для граждан Украины с марта вступают в силу два новых безвизовых соглашения. Так, украинцы смогут без виз посетить Гренаду и нидерландские острова Аруба, Кюрасао, Бонайре, Синт-Эстатиус и Саба.

Об этом в Twitter написал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Также министр отметил, что с марта возобновляется сообщение с Грузией.

"Мы расширяем свободу путешествий для Украинской несмотря на все обстоятельства. 1 марта стартуют 2 безвиза:

1. Гренада

2. Заморские территории Нидерландов Аруба и Кюрасао, карибские острова Бонайре, Синт-Эстатиус и Саба", - написал Кулеба.

Напомним, в конце ноября 2020 года Украина подписал соглашение о безвизе с Сент-Винсентом и Гренадинами.

Также РБК-Украина писало, что летом 2020 года Украина ввела безвизовый режим с шестью странами.

Кроме этого сообщалось, что Украина заинтересована в скорейшем заключении двустороннего соглашения о безвизовых поездках граждан с Коста-Рикой.

Отметим, ранее Кулеба сообщал, что сейчас вопрос безвиза между Украиной и США невозможно решить. Но в будущем обсуждение возможно.

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