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Україна затвердила безвізову угоду з Перу

Автор: РБК-Україна

У середу, 2 червня, Кабінет Міністрів затвердив угоду про безвізовому режимі з Перу. Про безвізовий режим з Перу Україна домовилася ще в 2018 році.

Відповідне рішення прийнято на засіданні Кабінету Міністрів.

Українці зможуть перебувати в країні до 90 днів без віз. Водночас громадяни України мають можливість перебувати в Перу з туристичною метою до 183 днів на рік.

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Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в Twitter повідомив, що Україна розширить безвізовий з Перу на всі типи подорожей. Зокрема, бізнес, навчання, культурний обмін, поїздки ЗМІ, а також дозволить безвізовий в'їзд для громадян Перу.

"Збільшуємо свободу подорожей для українців і відкриваємо Україну світу", - заявив він.

Нагадаємо, з березня 2021 року українці можуть без віз відвідати Гренаду і Нідерландські острови Аруба, Кюрасао, Бонайре, Сінт-Естатіус і Саба.

Крім того, наприкінці листопада 2020 року Україна підписав угоду про безвіз з Сент-Вінсентом і Гренадинами.

Також РБК-Україна писало, що влітку 2020 року Україна ввела безвізовий режим з шістьма країнами.

Крім цього повідомлялося, що Україна зацікавлена в якнайшвидшому укладенні двосторонньої угоди про безвізові поїздки громадян з Коста-Рікою.

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Новини України Кабінет Міністрів УкраїниПеруБезвиз