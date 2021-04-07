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Кабмин утвердил безвизовое соглашение с еще одной карибской страной

Автор: Игорь Литвиненко

Кабинет министров утвердил соглашение о безвизовом режиме с карибской страной Сент-Винсент и Гренадин. Данное соглашение было достигнуто еще 25 ноября 2020 года.

Соответствующее решение было принято во время заседания Кабмина 7 апреля.

Соглашение предполагает совместную отмену визовых требований между Украиной и Сент-Винсент и Гренадин.

Сент-Винсент и Гренадины - это независимое государство в Карибском море, бывшая колония Великобритании. Сейчас входит в Британское Содружество наций.

Напомним, договорились о совместном безвизовом режиме Украина и Сент-Винсент и Гренадин еще в октябре прошлого года.

Также РБК-Украина писало, что с марта для украинцев начали действовать два новых безвизовых соглашения - с Гранадой и нидерландскими островами Аруба, Кюрасао, Бонайре, Синт-Эстатиус и Саба.

Кроме этого сообщалось, что летом 2020 года Украина ввела безвизовый режим с шестью странами.

Отметим, Украина также заинтересована в скорейшем заключении двустороннего соглашения о безвизовых поездках граждан с Коста-Рикой.

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