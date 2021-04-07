RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Кабмін затвердив безвізову угоду зі ще однією карибською країною

Автор: Ігор Литвиненко

Кабінет міністрів затвердив угоду про безвізовий режим з карибською країною Сент-Вінсент і Гренадін. Дана угода була досягнута ще 25 листопада 2020 року.

Відповідне рішення було прийнято під час засідання Кабміну 7 квітня.

Угода передбачає спільне скасування візових вимог між Україною і Сент-Вінсент і Гренадін.

Сент-Вінсент і Гренадіни - це незалежна держава в Карибському морі, колишня колонія Великобританії. Зараз входить в Британську Співдружність націй.

Нагадаємо, домовилися про спільний безвізовий режим Україна і Сент-Вінсент і Гренадін ще в жовтні минулого року.

Також РБК-Україна писало, що з березня для українців почали діяти дві нових безвізових угоди - з Гранадою і нідерландськими островами Аруба, Кюрасао, Бонайре, Сінт-Естатіус і Саба.

Крім цього повідомлялося, що влітку 2020 року Україна ввела безвізовий режим з шістьма країнами.

Відзначимо, Україна також зацікавлена в швидкому укладенню двосторонньої угоди про безвізові поїздки громадян з Коста-Рікою.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Карибский басейнБезвиз
Читайте також
Зараз про безвіз України з США мова не йде, - Кулеба
Зеленський продовжив безвіз для громадян Британії на рік
Прогноз погоди