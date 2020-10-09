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Украина договорилась о безвизе с еще одной страной

Киев, Пятница 09 октября 2020 20:37
Украина договорилась о безвизе с еще одной страной
Фото: премьер-министр Денис Шмыгаль (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Украина и Сент-Винсент и Гренадины договорились о безвизовом режиме. Соответствующее постановление в ходе сегодняшнего заседания одобрил Кабинет министров.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Подписать соглашение уполномочили посла Украины в Великобритании Вадима Пристайко.

Отметим, что Сент-Винсент и Гренадины - это независимое государство в Карибском море, бывшая колония Великобритании. Сейчас входит в Британское Содружество наций. Расположено на острове Сент-Винсент и 32 мелких островах группы Гренадины. После ряда неудач в ведении сельского хозяйства, связанных со стихийными бедствиями, руководство государства приняло решение развивать туризм.

Напомним, ранее Кабинет министров утвердил соглашение с правительством Гренады об отмене визовых требований.

После чего министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и посол Гренады в России Олег Фирер подписали соглашение об отмене визовых требований.

Кроме того, с 1 сентября для поездок в Беларусь гражданам Украины необходимы заграничные паспорта.

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