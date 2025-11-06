Кабмін уточнив правила для "Дії": зі скількох років дозволена ідентифікація і які умови

Кабінет міністрів України вніс зміни до положення про Єдиний державний вебпортал електронних послуг - "Дія". Було, зокрема, уточнено, з якого віку доступна електронна ідентифікація та автентифікація в мобільному додатку.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію представника Кабінету міністрів у Верховній Раді Тараса Мельничука у Telegram.
Згідно з інформацією Мельничука, урядовці внесли зміни до положення про Єдиний державний вебпортал електронних послуг (саме так називається онлайн-флатформа "Дія").
Так, КМУ уточнив, що електронна ідентифікація та автентифікація в мобільному додатку порталу "Дія" доступна для здійснення фізичною особою, яка:
Крім того, додатково було врегульовано питання використання технологій штучного інтелекту (ШІ) на порталі "Дія".
"Для надання інформації та спрощення отримання послуг, а також інформаційної підтримки", - пояснив Мельничук.
Виходячи з його даних, Кабмін передбачив обов'язок користувачів не використовувати засоби автоматизації (боти, скрипти тощо), які дозволяють здійснювати на порталі "Дія":
Варто зазначити, що завантажити застосунок "Дія" на смартфон можна:
"Для безпеки ваших даних, закликаємо встановлювати лише офіційні мобільні застосунки на ваш смартфон із перевірених ресурсів", - наголошується на платформі.
Уточнюється, що після завантаження додатка необхідно пройти авторизацію - за допомогою BankID.
Увійшовши до застосунку, людина може вільно користуватися всіма електронними документами (які з'являться у застосунку автоматично).
"Якщо в реєстрах є повні дані", - уточнили на платформі "Дія".
