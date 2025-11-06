Кабмін уточнив правила для "Дії": зі скількох років дозволена ідентифікація і які умови

Що саме змінив уряд у положенні про "Дію"

Згідно з інформацією Мельничука, урядовці внесли зміни до положення про Єдиний державний вебпортал електронних послуг (саме так називається онлайн-флатформа "Дія").

Так, КМУ уточнив, що електронна ідентифікація та автентифікація в мобільному додатку порталу "Дія" доступна для здійснення фізичною особою, яка:

досягла 14-річного віку;

має РНОКПП - реєстраційний номер облікової картки платника податків.

Крім того, додатково було врегульовано питання використання технологій штучного інтелекту (ШІ) на порталі "Дія".

"Для надання інформації та спрощення отримання послуг, а також інформаційної підтримки", - пояснив Мельничук.

Виходячи з його даних, Кабмін передбачив обов'язок користувачів не використовувати засоби автоматизації (боти, скрипти тощо), які дозволяють здійснювати на порталі "Дія":

автоматизоване введення даних;

автоматизований збір даних;

автоматизовану обробку даних.

Фрагмент публікації Мельничука (скриншот: t.me/tmelnychuk)

Звідки завантажити "Дію" та як працює застосунок

Варто зазначити, що завантажити застосунок "Дія" на смартфон можна:

або з App Store;

або з Play Market.

"Для безпеки ваших даних, закликаємо встановлювати лише офіційні мобільні застосунки на ваш смартфон із перевірених ресурсів", - наголошується на платформі.

Уточнюється, що після завантаження додатка необхідно пройти авторизацію - за допомогою BankID.

Увійшовши до застосунку, людина може вільно користуватися всіма електронними документами (які з'являться у застосунку автоматично).

"Якщо в реєстрах є повні дані", - уточнили на платформі "Дія".