У "Дії" запустили аналог ChatGPT: що він уміє і як скористатися

Понеділок 01 вересня 2025 17:27
UA EN RU
У "Дії" запустили аналог ChatGPT: що він уміє і як скористатися Фото: у "Дії" запрацював асистент на основі штучного інтелекту (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

На порталі "Дія" з'явився асистент на основі штучного інтелекту. По суті, це аналог ChatGPT.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство цифрової трансформації України у Facebook.

У відомстві розповіли, що Дія.АІ - це персональний помічник у сфері держпослуг, який "знає все" про сервіси в "Дії" та про проєкти Мінцифри.

Асистент може:

  • знайти потрібний сервіс;
  • перевірити дані про власність або бізнес;
  • допомогти отримати послугу просто в чаті.

Станом на зараз уже можна отримати довідку про доходи. До кінця року перелік послуг розширять. Також планується інтегрувати ШІ в "Дію".

Як скористатися асистентом:

  • на порталі "Дія" натисніть на Дія.АІ;
  • авторизуватися на порталі;
  • написати свій запит у чат - наприклад, "Хочу відкрити ФОП";
  • далі AI-агент покроково розпише, що робити.

Зараз Дія.АІ працює в режимі бета-тесту. Модель будуть "тренувати" на базі відгуків користувачів. Тестувати Дія.АІ можна за посиланням.

Нововведення в "Дії"

Нагадаємо, наприкінці серпня на порталі "Дія" додали для студентів можливість зареєструвати місце проживання в гуртожитку.

Також у "Дії" нещодавно запустили бета-тест Базової соціальної допомоги.

Мінцифра Дія Чат-боти
