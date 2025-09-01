У "Дії" запустили аналог ChatGPT: що він уміє і як скористатися
На порталі "Дія" з'явився асистент на основі штучного інтелекту. По суті, це аналог ChatGPT.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство цифрової трансформації України у Facebook.
У відомстві розповіли, що Дія.АІ - це персональний помічник у сфері держпослуг, який "знає все" про сервіси в "Дії" та про проєкти Мінцифри.
Асистент може:
- знайти потрібний сервіс;
- перевірити дані про власність або бізнес;
- допомогти отримати послугу просто в чаті.
Станом на зараз уже можна отримати довідку про доходи. До кінця року перелік послуг розширять. Також планується інтегрувати ШІ в "Дію".
Як скористатися асистентом:
- на порталі "Дія" натисніть на Дія.АІ;
- авторизуватися на порталі;
- написати свій запит у чат - наприклад, "Хочу відкрити ФОП";
- далі AI-агент покроково розпише, що робити.
Зараз Дія.АІ працює в режимі бета-тесту. Модель будуть "тренувати" на базі відгуків користувачів. Тестувати Дія.АІ можна за посиланням.
Нововведення в "Дії"
Нагадаємо, наприкінці серпня на порталі "Дія" додали для студентів можливість зареєструвати місце проживання в гуртожитку.
Також у "Дії" нещодавно запустили бета-тест Базової соціальної допомоги.