У "Дії" запустили аналог ChatGPT: що він уміє і як скористатися

На порталі "Дія" з'явився асистент на основі штучного інтелекту. По суті, це аналог ChatGPT.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство цифрової трансформації України у Facebook.

У відомстві розповіли, що Дія.АІ - це персональний помічник у сфері держпослуг, який "знає все" про сервіси в "Дії" та про проєкти Мінцифри.



Асистент може:

знайти потрібний сервіс;

перевірити дані про власність або бізнес;

допомогти отримати послугу просто в чаті.

Станом на зараз уже можна отримати довідку про доходи. До кінця року перелік послуг розширять. Також планується інтегрувати ШІ в "Дію".

Як скористатися асистентом:

на порталі "Дія" натисніть на Дія.АІ;

авторизуватися на порталі;

написати свій запит у чат - наприклад, "Хочу відкрити ФОП";

далі AI-агент покроково розпише, що робити.

Зараз Дія.АІ працює в режимі бета-тесту. Модель будуть "тренувати" на базі відгуків користувачів. Тестувати Дія.АІ можна за посиланням.