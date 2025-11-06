Кабмин уточнил правила для "Дії": со скольки лет разрешена идентификация и каковы условия

Что именно изменило правительство в положении о "Дії"

Согласно информации Мельничука, чиновники внесли изменения в положение о Едином государственном вебпортале электронных услуг (именно так называется онлайн-флатформа "Дія").

Так, КМУ уточнил, что электронная идентификация и аутентификация в мобильном приложении портала "Дія" доступна для осуществления физическим лицом, которое:

достигло 14-летнего возраста;

имеет РНУКПН - регистрационный номер учетной карточки плательщика налогов.

Кроме того, дополнительно был урегулирован вопрос использования технологий искусственного интеллекта (ИИ) на портале "Дія".

"Для предоставления информации и упрощения получения услуг, а также информационной поддержки", - объяснил Мельничук.

Исходя из его данных, Кабмин предусмотрел обязанность пользователей не использовать средства автоматизации (боты, скрипты и т.д.), которые позволяют осуществлять на портале "Дія":

автоматизированный ввод данных;

автоматизированный сбор данных;

автоматизированную обработку данных.

Фрагмент публикации Мельничука (скриншот: t.me/tmelnychuk)

Откуда скачать "Дію" и как работает приложение

Стоит отметить, что скачать приложение "Дія" на смартфон можно:

либо из App Store;

либо из Play Market.

"Для безопасности ваших данных, призываем устанавливать только официальные мобильные приложения на ваш смартфон с проверенных ресурсов", - подчеркивается на платформе.

Уточняется, что после загрузки приложения необходимо пройти авторизацию - с помощью BankID.

Войдя в приложение, человек может свободно пользоваться всеми электронными документами (которые появятся в приложении автоматически).

"Если в реестрах есть полные данные", - уточнили на платформе "Дія".