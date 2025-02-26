У Румунії затримали проросійського кандидата у президента Джорджеску: що відомо

У Румунії проводять десятки обшуків через справу щодо злочинів щодо публічних підбурювань й проти конституційного ладу. Також було затримано колишнього кандидата в президента Келіна Джорджеску.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Радіо Свобода ".

Зокрема обшуки відбуваються в тому ж контексті, в якому слідчі вже розслідують фінансування виборчої кампанії проросійського політика. Останній задекларував нульові витрати, попри те, що кампанія, під час якої він виграв перший тур, свідчить про вкладання значних коштів.

Джорджеску, своєю чергою, звинуватив владу у спробі нібито виправдати "крадіжку виборів" й завадити його новому висуванню на президентських виборах.

"Радіо Свобода" додає, що Потра є колишнім ватажком румунських найманців, які воювали на території Африки.

Як пише Digi24, Джорджеску також було затримано й доставлено на допит до прокуратури.

Вибори у Румунії

На президентських виборах у листопаді 2024-го Джорджеску переміг у першому турі з 23% підтримки. Його ж вважають ультраправим проросійським політиком. Зокрема Офіс президента заявив про зовнішнє втручання у вибори. Зрештою Конституційний суд анулював результати виборів й призначив нові на 4 травня 2025 року.

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