У Румунії затримали проросійського кандидата у президента Джорджеску: що відомо
У Румунії проводять десятки обшуків через справу щодо злочинів щодо публічних підбурювань й проти конституційного ладу. Також було затримано колишнього кандидата в президента Келіна Джорджеску.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".
Метою дій правоохоронців стала група Гораціу Потри, який є близьким соратником проросійського політика Джорджеску.
Як пише Digi24, Джорджеску також було затримано й доставлено на допит до прокуратури.
Згідно з даними прокуратури, 47 обшуків проходять в округах:
- Сібіу;
- Муреш;
- Тіміш;
- Ілфов;
- Клуж.
Зокрема об'єктами обшуків стали 27 фізичних осіб, а також чотири офіси.
"Радіо Свобода" додає, що Потра є колишнім ватажком румунських найманців, які воювали на території Африки.
Джорджеску, своєю чергою, звинуватив владу у спробі нібито виправдати "крадіжку виборів" й завадити його новому висуванню на президентських виборах.
Зокрема обшуки відбуваються в тому ж контексті, в якому слідчі вже розслідують фінансування виборчої кампанії проросійського політика. Останній задекларував нульові витрати, попри те, що кампанія, під час якої він виграв перший тур, свідчить про вкладання значних коштів.
Вибори у Румунії
На президентських виборах у листопаді 2024-го Джорджеску переміг у першому турі з 23% підтримки. Його ж вважають ультраправим проросійським політиком. Зокрема Офіс президента заявив про зовнішнє втручання у вибори. Зрештою Конституційний суд анулював результати виборів й призначив нові на 4 травня 2025 року.
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