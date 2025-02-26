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У Румунії затримали проросійського кандидата у президента Джорджеску: що відомо

Середа 26 лютого 2025 14:05
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У Румунії затримали проросійського кандидата у президента Джорджеску: що відомо Фото: Келін Джорджеску, кандидат у президент Румунії (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

У Румунії проводять десятки обшуків через справу щодо злочинів щодо публічних підбурювань й проти конституційного ладу. Також було затримано колишнього кандидата в президента Келіна Джорджеску.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

Метою дій правоохоронців стала група Гораціу Потри, який є близьким соратником проросійського політика Джорджеску.

Як пише Digi24, Джорджеску також було затримано й доставлено на допит до прокуратури.

Згідно з даними прокуратури, 47 обшуків проходять в округах:

  • Сібіу;
  • Муреш;
  • Тіміш;
  • Ілфов;
  • Клуж.

Зокрема об'єктами обшуків стали 27 фізичних осіб, а також чотири офіси.

"Радіо Свобода" додає, що Потра є колишнім ватажком румунських найманців, які воювали на території Африки.

Джорджеску, своєю чергою, звинуватив владу у спробі нібито виправдати "крадіжку виборів" й завадити його новому висуванню на президентських виборах.

Зокрема обшуки відбуваються в тому ж контексті, в якому слідчі вже розслідують фінансування виборчої кампанії проросійського політика. Останній задекларував нульові витрати, попри те, що кампанія, під час якої він виграв перший тур, свідчить про вкладання значних коштів.

Вибори у Румунії

На президентських виборах у листопаді 2024-го Джорджеску переміг у першому турі з 23% підтримки. Його ж вважають ультраправим проросійським політиком. Зокрема Офіс президента заявив про зовнішнє втручання у вибори. Зрештою Конституційний суд анулював результати виборів й призначив нові на 4 травня 2025 року.

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