Держдеп готує список винятків для часткового розблокування допомоги Україні, - Politico

Чиновники Держдепу формують список винятків із замороженої допомоги Україні. Це може відкрити доступ до певних видів економічної та безпекової підтримки, що наразі призупинена.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Як пише видання, якщо такий план буде схвалено, то винятки вийдуть за межі тих, які держсекретар Марко Рубіо дозволив по всьому світу для "основної життєво важливої" допомоги, щоб фінансувати такі програми, як розмінування і боротьба з наркотиками.

Однак наразі не зрозуміло, чи готується виняток для іноземного військового фінансування, контрольованого Держдепартаментом для України.

На практичному рівні немає впевненості в тому, що додаткова допомога Україні дійде до Києва навіть із новими винятками, з огляду на те, що вже схвалені винятки для гуманітарної допомоги були значною мірою заблоковані. Але з політичного погляду зусилля з розширення винятків для України натякають на розбіжності всередині команди Трампа з приводу того, як поводитися з Києвом.

Державний департамент ухилився від відповіді на запитання про те, чи було надано нові винятки щодо України, заявивши у своїй заяві, що "програми, які служать інтересам нашої країни, триватимуть. Однак програми, які не відповідають нашим національним інтересам, не будуть продовжені". Представники Державного департаменту та Ради національної безпеки не відповіли на прохання прокоментувати, чи обговорюються додаткові винятки для України.

Згідно з документом, плани щодо винятків відносяться щонайменше до кінця січня, за кілька днів після того, як адміністрація Трампа ввела широке заморожування іноземної допомоги. Винятки, запропоновані в документі, стосувалися найрізноманітніших програм - від загальної економічної підтримки до знешкодження наземних мін, боротьби з наркотиками та програм охорони здоров'я.

Питання щодо допомоги Україні від США

Після перемоги Дональда Трампа на президентських виборах у США в листопаді 2024 року постало питання про можливе припинення американської допомоги Україні.

У лютому Трамп запевнив, що підтримка продовжиться, але підкреслив, що фінансування має бути належним чином обґрунтоване.

Президент України Володимир Зеленський оцінив наслідки припинення допомоги США. Він зазначив, що мова йде про 20%. За його словами, зараз Україна отримує військову допомогу, проголосовану і виділену ще до Трампа.

"Ми вдячні, що її не зупинили, але через сповільнення постачання, вона все ще йде… 15 млрд доларів в дорозі, тому нічого не зупинено, але нічого нового і не проголошено", - сказав 23 лютого президент України.