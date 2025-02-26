Шість ключових позицій. Кабмін схвалив підписання угоди з США

Кабінет міністрів ухвалив рішення, які необхідні для підписання угоди з США про рідкісноземельні метали. У документі вже немає невигідних для України умов.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля під час засідання Кабміну.

"Сьогодні уряд ухвалює рішення, необхідні для підписання угоди між Україною та Сполученими Штатами", - зазначив голова українського уряду.

Шмигаль нагадав, що президент України Володимир Зеленський представив бачення справедливого миру у своєму плані перемоги.

"Це гарантії безпеки, це підтримка фронту, пакет стримування, це використання стратегічного економічного потенціалу України, це повоєнний захист Європи. Усі пункти мають працювати у комплексі і тоді матимемо результат", - додав прем'єр.

За його словами, незабаром Україна підпише з США угоду про створення інвестиційного фонду відновлення. Це буде важливим кроком у рамках плану перемоги.

Шмигаль звернув увагу, що в результаті роботи переговорних команд угода стала "значно кращою". Зокрема, у документі немає мови про "500 млрд доларів боргу", а також несправедливого пункту про те, що за кожен 1 долар нової допомоги Україні вона має повернути 2 долари.

Також вже немає умови, що фонд належатиме лише США, йдеться про спільне управління - України та США.

Ключові моменти угоди

Як наголосив Шмигаль, в угоді є шість ключових моментів:

Україна та США створюють Інвестиційний фонд відновлення, який буде спільною власністю та спільно управлятиметься урядами обох країн;

українські надра та ресурси залишаються українськими, вони не передаються ні у власність США, ні будь-кому іншому.

Україна вноситиме до Фонду 50% майбутніх надходжень від своїх природно-ресурсних активів;

США будуть робити внески до Фонду у вигляді коштів, фінансових інструментів та інших активів, що є критично важливими для відновлення України;

зібрані Фондом кошти інвестуватимуться виключно у проекти відновлення України;

в угоді враховано зобов'язання України у рамках євроінтеграційного процесу.

Важливість угоди

Прем'єр пояснив, що у разі підписання угоди Україна отримає "подвійну вигоду".

"Ми залучаємо американські інвестиції та технології у відновлення країни. І накопичуємо ресурс для реалізації стратегічних проектів для добробуту кожного українця", - уточнив він.