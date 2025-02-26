Україна готується до перемовин з США вже цієї п'ятниці, - Зеленський
Україна готується до перемовин з США вже найближчими днями. Вони відбудуться у п'ятницю, 28 лютого.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента Володимира Зеленського.
"Сьогодні було багато міжнародної роботи. Наші команди працюють з Америкою, ми готуємося до перемовин уже цієї п’ятниці", - розповів він.
За словами Зеленського, гарантії миру й безпеки - це ключ до того, щоб Росія більше не руйнувала життя інших народів.
"Зустрінусь із президентом Трампом. Для мене та всіх нас у світі важливо, щоб допомога Америки не була зупинена. Сила потрібна на шляху до миру", - додав президент.
Зустріч Трампа і Зеленського
26 лютого повідомлялося, що президент Володимир Зеленський отримав запрошення до США. Наразі офіси працюють над цим.
Як трохи пізніше уточнював Зеленський, зустріч із президентом США Дональдом Трампом є важливою. А припинення вогню неможливе без гарантій безпеки.
Нагадаємо, Україна після угоди про рідкоземельні метали планує підписати зі США ще одну угоду. Вона стосуватиметься інвестиційного фонду.
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