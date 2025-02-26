Україна готується до перемовин з США вже цієї п'ятниці, - Зеленський

Україна готується до перемовин з США вже найближчими днями. Вони відбудуться у п'ятницю, 28 лютого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента Володимира Зеленського.

"Сьогодні було багато міжнародної роботи. Наші команди працюють з Америкою, ми готуємося до перемовин уже цієї п’ятниці", - розповів він.

За словами Зеленського, гарантії миру й безпеки - це ключ до того, щоб Росія більше не руйнувала життя інших народів.

"Зустрінусь із президентом Трампом. Для мене та всіх нас у світі важливо, щоб допомога Америки не була зупинена. Сила потрібна на шляху до миру", - додав президент.