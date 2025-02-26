Десантники взяли під контроль Котлине неподалік Покровська
Січеславські десантники взяли під контроль населений пункт Котлине неподалік від Покровська. ЗСУ вибили ворога за межі села та не дали тому закріпитися.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Десантно-штурмових військ Збройних сил України.
У ході штурмових відновлювальних дій, десантники 25 окремої повітрянодесантної Січеславської бригади ДШВ ЗС України зачистили населений пункт Котлине, що під Покровськом.
Як зазначають військові, зайняття цього населеного пункту дозволило б окупантам вийти на трасу Покровськ-Дніпро, тому на його захоплення у свій час ворог кинув значні сили.
"Січеславські десантники та суміжні підрозділи не дозволили росіянам закріпитися у Котлиновому та вибили окупантів за його межі", - підписано відео.
Бої за Покровськ
Наразі Покровськ став основною ціллю росіян, окупанти кожного дня намагаються прорвати там оборону. Саме тому ця ділянка є однією з найважчих відрізків фронту.
За словами речника оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Віктора Трегубова, росіяни змінили свою тактику наступу на Покровськ. Тепер замість того, щоб атакувати місто в лоб, вони намагаються оточити його.
Зауважимо, що станом на початок січня було відомо, що в Покровську залишалося ще близько 7 300 мирних жителів.
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