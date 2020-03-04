Кабмин Шмыгаля: что известно о новом правительстве

Новый Кабминет министров Украины и новый премьер-министр будут назначены Радой сегодня, 4 марта, в ходе внеочередного заседания. Подробнее о том, кто войдет в новое правительство - в материале РБК-Украина.

Новый премьер - Шмыгаль

Кандидатуру Дениса Шмыгаля на пост премьера предложил президент Владимир Зеленский. На данный момент он занимает пост вице-премьера и министра по развитию общин и территорий. Ранее Шмыгаль возглавлял Ивано-Франковскую областную госадминистрацию. За время трудовой карьеры он уже успел поработать на госслужбе (Львовская ОГА, фискальная служба) и в структурах ДТЭК.

Новый состав Кабмина

В ходе вчерашнего заседания фракции Слуга народа, Шмыгаль представил состав своего правительства. В новом Кабмине свои должности сохранят:

глава МВД Арсен Аваков

глава Мининфоаструктуры - Владислав Криклий

глава Минкульта Владимир Бородянский

Останутся в Кабмине, но получат новые должности:

Тимофей Милованов может сменить кресло министра экономики на кресло министра агропромышленности

может сменить кресло министра экономики на кресло министра агропромышленности Дмитрий Кулеба займет должность министра иностранных дел, но сохранит кресло вице-премьера по евроинтеграции

Новые лица:

министр развития общин и территорий - Алексей Чернышов или Людмила Бугай .

или . министр экономики - Роман Жуковский

министр Кабинета министров - Олег Нимчинов

министр финансов - Игорь Уманский

вице-премьер по оборонной промышленности - Роман Коростелев

министр здравоохранения - Илья Емец

министр социальной политики - Марина Лазебна

министр спорта - Вадим Гутцайт

министр обороны - Андрей Таран

Гончарук написал заявление

Сегодня утром нардеп СН Александр Качур опубликовал фото заявления об отставке действующего премьер-министра Украины Алексея Гончарука. На данный момент профильный комитет рекомендовал парламенту принять это заявление, и соответствующее постановление уже внесли в Раду.

Отметим, что в понедельник, 2 марта, в ходе брифинга Гончарук заявил о том, что заявления не писал, но такую вероятность комментировать отказался.

"Я никаких заявлений на эту минуту не писав. Очевидно, что у нас будут консультации с президентом и парламентом. По состоянию на сегодня больше ничего комментировать не хочу", - заявил Гончарук.