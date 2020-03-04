Кабмин Шмыгаля: что известно о новом правительстве

За новый Кабмин Рада будет голосовать на внеочередном заседании в 16:00
Новый Кабминет министров Украины и новый премьер-министр будут назначены Радой сегодня, 4 марта, в ходе внеочередного заседания. Подробнее о том, кто войдет в новое правительство - в материале РБК-Украина.
Новый премьер - Шмыгаль
Кандидатуру Дениса Шмыгаля на пост премьера предложил президент Владимир Зеленский. На данный момент он занимает пост вице-премьера и министра по развитию общин и территорий. Ранее Шмыгаль возглавлял Ивано-Франковскую областную госадминистрацию. За время трудовой карьеры он уже успел поработать на госслужбе (Львовская ОГА, фискальная служба) и в структурах ДТЭК.
Новый состав Кабмина
В ходе вчерашнего заседания фракции Слуга народа, Шмыгаль представил состав своего правительства. В новом Кабмине свои должности сохранят:
Останутся в Кабмине, но получат новые должности:
Новые лица:
Гончарук написал заявление
Сегодня утром нардеп СН Александр Качур опубликовал фото заявления об отставке действующего премьер-министра Украины Алексея Гончарука. На данный момент профильный комитет рекомендовал парламенту принять это заявление, и соответствующее постановление уже внесли в Раду.
Отметим, что в понедельник, 2 марта, в ходе брифинга Гончарук заявил о том, что заявления не писал, но такую вероятность комментировать отказался.
"Я никаких заявлений на эту минуту не писав. Очевидно, что у нас будут консультации с президентом и парламентом. По состоянию на сегодня больше ничего комментировать не хочу", - заявил Гончарук.