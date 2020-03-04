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Кабмин Шмыгаля: что известно о новом правительстве

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За новый Кабмин Рада будет голосовать на внеочередном заседании в 16:00

Новый Кабминет министров Украины и новый премьер-министр будут назначены Радой сегодня, 4 марта, в ходе внеочередного заседания. Подробнее о том, кто войдет в новое правительство - в материале РБК-Украина.

Новый премьер - Шмыгаль

Кандидатуру Дениса Шмыгаля на пост премьера предложил президент Владимир Зеленский. На данный момент он занимает пост вице-премьера и министра по развитию общин и территорий. Ранее Шмыгаль возглавлял Ивано-Франковскую областную госадминистрацию. За время трудовой карьеры он уже успел поработать на госслужбе (Львовская ОГА, фискальная служба) и в структурах ДТЭК.

Новый состав Кабмина

В ходе вчерашнего заседания фракции Слуга народа, Шмыгаль представил состав своего правительства. В новом Кабмине свои должности сохранят:

  • глава МВД Арсен Аваков
  • глава Мининфоаструктуры - Владислав Криклий
  • глава Минкульта Владимир Бородянский

Останутся в Кабмине, но получат новые должности:

  • Тимофей Милованов может сменить кресло министра экономики на кресло министра агропромышленности
  • Дмитрий Кулеба займет должность министра иностранных дел, но сохранит кресло вице-премьера по евроинтеграции

Новые лица:

  • министр развития общин и территорий - Алексей Чернышов или Людмила Бугай.
  • министр экономики - Роман Жуковский
  • министр Кабинета министров - Олег Нимчинов
  • министр финансов - Игорь Уманский
  • вице-премьер по оборонной промышленности - Роман Коростелев
  • министр здравоохранения - Илья Емец
  • министр социальной политики - Марина Лазебна
  • министр спорта - Вадим Гутцайт
  • министр обороны - Андрей Таран

Гончарук написал заявление

Сегодня утром нардеп СН Александр Качур опубликовал фото заявления об отставке действующего премьер-министра Украины Алексея Гончарука. На данный момент профильный комитет рекомендовал парламенту принять это заявление, и соответствующее постановление уже внесли в Раду.

Отметим, что в понедельник, 2 марта, в ходе брифинга Гончарук заявил о том, что заявления не писал, но такую вероятность комментировать отказался.

"Я никаких заявлений на эту минуту не писав. Очевидно, что у нас будут консультации с президентом и парламентом. По состоянию на сегодня больше ничего комментировать не хочу", - заявил Гончарук.

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