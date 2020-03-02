Гончарук об отставке: я не писал никаких заявлений

Фото: Алексей Гончарук (РБК-Украина)

Гончарук заявил, что по этому вопросу будут консультации с Зеленским

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук еще не писал заявление об отставке. Об этом он заявил на брифинге, передает корреспондент РБК-Украина.

"Я никаких заявлений на эту минуту не писав. Очевидно, что у нас будут консультации с президентом и парламентом. По состоянию на сегодня больше ничего комментировать не хочу", - заявил Гончарук.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский созвал внеочередное заседание Верховной рады на 4 марта. В парламентской повестке дня есть, в том числе, кадровые вопросы правительства, а также отчеты силовиков.

Ранее источники РБК-Украина сообщили о том, что на должность нового премьер-министра обсуждается кандидатура Валерия Хорошковского.

В то же время другие СМИ отмечают, что причиной предполагаемой отставки Гончарука является смена топ-менеджмента энергетической компании "Центрэнерго", которой ранее управляли люди, связанные с олигархом Игорем Коломойским. Решение о смене менеджмента предприятий было принято, чтобы ускорить подготовку государственной компании к приватизации.