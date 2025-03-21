Кабмін розширив програму "Контракт 18-24": хто зможе отримати мільйон гривень

Ініціативу "Контракт 18-24" поширили на військових, які добровільно вступили до ЗСУ після 24 лютого 2022 року. Вони можуть отримати винагороду до 1 мільйона гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Міністерство оборони України .

Кабінет Міністрів України поширив ініціативу "Контракт 18-24" на військовослужбовців, які добровільно вступили на службу до 25 років після 24 лютого 2022 року. Відповідна постанова уряду набула чинності 13 лютого 2025 року та визначає умови отримання винагороди і порядок її нарахування.

Хто має право на виплату

Виплата передбачена для військовослужбовців рядового, сержантського та старшинського складу ЗСУ, які відповідають таким критеріям:

були прийняті або призвані на військову службу під час воєнного стану у віці до 25 років;

брали безпосередню участь у бойових діях не менше 6 місяців (станом на 13 лютого 2025 року);

продовжують службу у ЗСУ на момент набрання чинності постановою;

не притягувалися двічі або більше до кримінальної чи адміністративної відповідальності за військові правопорушення та не мають чинних дисциплінарних стягнень.

Повний розмір виплати також передбачено для військовослужбовців, які брали участь у бойових діях менше 6 місяців, але отримали поранення або потрапили у полон (за винятком добровільної здачі). Водночас ті, хто звільнився зі служби до 13 лютого 2025 року, не мають права на цю виплату.

Особливості нарахування виплати

Винагорода виплачується одноразово за весь період служби і перераховується на картковий рахунок військовослужбовця. Для тих, хто брав участь у бойових діях менше 6 місяців, сума виплачується пропорційно - 1/6 від 1 000 000 гривень за кожні 30 днів участі в боях.

За словами заступника міністра оборони України бригадного генерала юстиції Сергія Мельника, процес отримання виплат максимально спрощений. Військовослужбовцям не потрібно особисто звертатися за оформленням - цим займаються командири військових частин. Вони зобов’язані зібрати необхідні документи, включно з інформацією про службу у попередніх підрозділах.

Підтвердження участі у бойових діях

Факт участі у бойових діях підтверджується на підставі:

бойового наказу або розпорядження;

журналу бойових дій;

оперативної обстановки;

бойового донесення;

рапорту командира підрозділу.

Механізм виплати

Виплата здійснюється за наказом командира військової частини. Для оформлення необхідно зібрати такі документи: