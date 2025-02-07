"Не мобілізація". Зеленський розповів, як залучатимуть до армії українців 18-24 років

В Україні готують ініціативу для залучення до війська військовозобов'язаних від 18 до 24 років. Для цієї категорії буде діяти спеціальний контракт.

Про це розповів президент України Володимир Зеленський, пише РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю Reuters .

"Бойові бригади, досвідчені, разом з Міністерством оборони відпрацьовують варіант контракту для молодих людей віком від 18 до 24 років. Це для тих, хто хоче приєднатися, це не мобілізація", - розповів він.

За словами президента, наразі розробляється спеціальний контракт, в якому буде багато пільг, а також дуже високе грошове забезпечення.

"Деталі будуть оприлюднені найближчим часом, найближчими днями. Це буде контракт на один рік", - додав Зеленський.